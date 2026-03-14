Il Foro Italico sta per ricevere un intervento di restyling da 160 milioni di euro che trasformerà il Centrale del tennis in un’arena coperta. Questa modifica sarà pronta per gli Internazionali d’Italia del 2026, segnando un cambiamento significativo per l’impianto. La ristrutturazione coinvolge l’intera struttura e sarà completata entro quella data.

Gli Internazionali d’Italia del 202 6 segneranno una tappa importante per il futuro del Foro Italico. Il torneo, in programma tra il 28 aprile e il 17 maggio, sarà infatti l’ultimo disputato nel campo centrale così come è stato conosciuto negli ultimi anni. Subito dopo l’evento prenderanno il via i lavori di ristrutturazione che trasformeranno l’impianto in una struttura moderna e coperta, pensata per ospitare eventi durante tutto l’anno. L’intervento rientra in un progetto più ampio di riqualificazione dell’intera area del Foro Italico, con un investimento complessivo stimato in circa 160 milioni di euro. Il piano è stato illustrato dal presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, durante il Mipim di Cannes, una delle principali fiere internazionali dedicate al mercato immobiliare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Foro Italico, restyling da 160 milioni: il Centrale del tennis diventa arena coperta

Articoli correlati

Foro Italico: 160 milioni per coprire il tennis e creareIl Foro Italico si trasforma: un investimento di 160 milioni di euro per coprire il centrale del tennis e creare un parco urbano da 20 ettari.

L'arena del tennis per Palermo? Sarà smontata dal Foro Italico di Roma, ma l'opposizione insorgeIl grande impianto per sport e concerti che il Comune intende installare in viale Diana è lo stesso che al momento si trova al Foro Italico di Roma.

Tutto quello che riguarda Foro Italico

Temi più discussi: Foro Italico, restyling da 160 milioni di euro. E il centrale del tennis diventa un palazzetto; Foro Italico, lo Stadio Centrale del Tennis avrà una copertura - Radio Globo; Foro Italico, campo Centrale con copertura dal 2027: investimento da 160 milioni di euro; Foro Italico, centrale con copertura dal 2027 e non solo: investimento da 160 milioni di euro.

Foro Italico, restyling da 160 milioni di euro. E il centrale del tennis diventa un palazzettoSport e Salute al Mipim 2026 presenta il progetto di copertura che permetterà di usare lo stadio degli Internazionali tutto l'anno: potrebbe essere la casa della NBA Europe di Basket ... romatoday.it

Foro Italico, centrale con copertura dal 2027 e non solo: investimento da 160 milioni di euroArrivano importanti novità per il Foro Italico e dal prossimo anno ci saranno importanti novità sul campo centrale di Roma. La notizia è confermata da mesi ma nelle ultime ore sono arrivati ulteriori ... tennisitaliano.it

RTL 102.5 Power Hits Estate 2026! 31maggio Centrale del Foro Italico, Roma Biglietti su https://pulse.ly/n6g8zicrhw #RTL1025phe26 - facebook.com facebook

Annuncio ufficiale: @NaliOfficial sarà sul palco di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 Grand Opening il 31 maggio al Centrale del Foro Italico a Roma #AnnalisaRTL1025 #RTL1025PHE26 x.com