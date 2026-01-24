Tra basket e tennis | come cambia e cambierà il Foro Italico di Roma

Negli ultimi mesi, il Foro Italico di Roma ha visto importanti cambiamenti nelle strutture dedicate al basket e al tennis. Questi interventi riflettono un impegno costante nel migliorare gli impianti sportivi e adeguarli alle esigenze attuali. In questo articolo, analizzeremo come queste trasformazioni stanno influenzando il complesso e quali sviluppi sono previsti per il futuro.

Nelle ultime settimane si sono succedute parecchie novità legate agli impianti del Foro Italico di Roma. Sono in particolare le novità legate all’area del tennis a fare notizia. In particolare, sono il Centrale e il (fu) Grand Stand i nodi della questione nella sede di quello che è uno dei nove Masters 1000 e dieci WTA 1000 della stagione tennistica. Non sarà più, però, il tennis l’unico proprietario della zona. In verità, va detto che è già così da qualche lustro: il Centrale inaugurato nel 2010 ha spesso ospitato degli eventi di particolare rilievo musicale, nei più vari generi (dai concerti al Notre Dame de Paris fino a Ennio Morricone quando era ancora in vita). 🔗 Leggi su Oasport.it

