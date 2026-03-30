formazioni statistiche e anticipazioni delle amichevoli internazionali

Domani sera negli Stati Uniti si terrà un'amichevole internazionale tra la nazionale statunitense e il Portogallo. Sono state condivise le formazioni previste, mentre le statistiche delle due squadre sono state analizzate. L’incontro si inserisce nel calendario delle partite preparatorie in vista delle competizioni future. Le anticipazioni indicano possibili scelte di formazione e alcuni giocatori coinvolti.

2026-03-30 14:48:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Domani sera gli Stati Uniti ospiteranno il Portogallo. Leggi la nostra anteprima approfondita qui. Gli Stati Uniti sperano di riprendersi dalla umiliante sconfitta contro il Belgio quando domani sera affronteranno il Portogallo ad Atlanta. Gli Stati Uniti sono stati battuti 5-2 dai Red Devils sabato in quello che è stato un risultato e una prestazione demoralizzante dato che sono entrati in partita con fiducia crescente dopo un’imbattibilità di cinque partite che includeva vittorie impressionanti su Giappone e Uruguay. L’allenatore Mauricio Pochettino ha fatto del suo meglio per concentrarsi sugli aspetti positivi della partita, sottolineando in particolare la prestazione della sua squadra nel primo tempo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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