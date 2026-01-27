Napoli-Chelsea | formazioni statistiche e anticipazioni

La sfida tra Napoli e Chelsea rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. In questa anteprima, si analizzano le formazioni, le statistiche e le anticipazioni sulla partita, evidenziando le strategie degli allenatori e le possibili dinamiche sul campo. Un’occasione per approfondire gli aspetti tecnici e le aspettative, offrendo un quadro chiaro e obiettivo di un incontro che promette grande interesse.

2026-01-27 15:46:00 Ecco quanto riportato poco fa: Anteprima della partita di Napoli-Chelsea. L’allenatore del Napoli Antonio Conte era di umore combattivo prima del suo ricongiungimento con il Chelsea domani, scagliandosi contro l’ex attaccante dei Blues Diego Costa e contro la controparte della Juventus Luciano Spalletti. Domani le squadre si incontreranno a Napoli e hanno entrambe bisogno di una vittoria per ragioni diverse: il Chelsea per aumentare le proprie speranze di finire tra i primi otto e il Napoli per passare ai playoff ed evitare un’eliminazione anticipata. Arrivare agli ottavi era uno degli obiettivi dichiarati del Napoli per questa stagione e Conte questa mattina si è rivolto ai media con l’espressione di un uomo sotto pressione.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Napoli Chelsea

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Napoli Chelsea

Argomenti discussi: Napoli-Chelsea: probabili, Conte con i migliori a disposizione; Napoli-Chelsea Champions League, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Ottava giornata di Champions League: probabili formazioni e ultime notizie; Copenaghen - Napoli - Formazioni, statistiche e cronaca.

Napoli-Chelsea, probabili formazioni e ultime notizieVigilia della sfida di Champions League tra Napoli e Chelsea, ultima chiamata per strappare il pass per i play-off. Gli uomini di Antonio Conte, in grande emergenza infortuni, sono ... ilmattino.it

Tutto su Napoli/Chelsea: dove si vedrà, i telecronisti, la sestina arbitrale e le probabili formazioniDopo aver abbandonato quasi definitivamente il sogno scudetto bis, il Napoli sarà chiamato a reagire subito alla pesante sconfitta contro la Juventus per non veder sfumare un altro importante obiettiv ... ilnapolionline.com

Verso Napoli-Chelsea, Conte: "Decisiva la spinta del Maradona". Gli azzurri con una vittoria possono sperare di entrare nei playoff - facebook.com facebook

FOTO SHOW NM - Napoli-Chelsea, focus alla conferenza pre gara di #McTominay e #Conte x.com