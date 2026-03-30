Formazione al Mim presentato modello Ahk Italien con Lidl Italia | oltre 550 apprendisti assunti in 4 anni

Lo scorso 27 marzo, presso la Sala Aldo Moro del ministero dell'Istruzione e del Merito, si è tenuto un evento organizzato dalla Camera di Commercio Italo-Germanica. La manifestazione ha presentato il modello Ahk Italien in collaborazione con Lidl Italia, evidenziando l'assunzione di oltre 550 apprendisti in quattro anni. L’iniziativa si è concentrata sul rafforzamento dei percorsi formativi duali negli Its Academy.

Roma, 30 mar. (AdnkronosLabitalia) - Si è svolto lo scorso 27 marzo presso la Sala Aldo Moro del ministero dell'Istruzione e del Merito l'evento promosso dalla Camera di Commercio Italo-Germanica (Ahk Italien) dedicato allo sviluppo dei percorsi duali in alto apprendistato negli Its Academy. All'evento hanno partecipato, in ordine di intervento, Antonietta Zancan, dirigente Istruzione tecnologica superiore e Istruzione e formazione tecnica superiore presso il ministero dell'Istruzione e del Merito; Benjamin Hanna, ministro Plenipotenziario, Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma; Jörg Buck, consigliere delegato di Ahk Italien; Sebastiano Sacilotto, chief operating officer di Lidl Italia; Barbara Toselli, vicedirettore dell'Its Academy Machina Lonati; Claudio Senigagliesi, rappresentante filiera Its Servizi alle imprese. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Formazione, al Mim presentato modello Ahk Italien con Lidl Italia: oltre 550 apprendisti assunti in 4 anni Articoli correlati Italia-Germania, Ahk Italien: in 2025 interscambio torna a crescere, +1,2% su 2024(Adnkronos) – Nel 2025 l’interscambio commerciale tra Italia e Germania ha raggiunto i 157,8 miliardi di euro, tornando a crescere dopo due anni di... Occupazione in Lombardia, più assunti dalle agenzie: operai, apprendisti, impiegati. In 10 anni gli interinali cresciuti del 60%Milano, 20 febbraio 2026 – Cresce il lavoro in somministrazione: in dieci anni, i lavoratori e le lavoratrici assunti, a tempo indeterminato o...