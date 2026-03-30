Formazione Buck Ahk Italien | Standard tedesco applicato a Its Academy italiani

Un accordo tra un'organizzazione tedesca e un'istituzione italiana mira ad adottare le modalità di formazione professionale utilizzate in Germania all’interno delle Its Academy nel paese. La collaborazione si concentra sull'implementazione di standard di formazione riconosciuti a livello internazionale, con l’obiettivo di migliorare le competenze e l’efficacia del percorso formativo offerto agli studenti italiani. Il progetto è stato annunciato a Roma il 30 marzo.

Roma, 30 mar. (AdnkronosLabitalia) - “L'iniziativa” prevede di “applicare lo standard di formazione professionale tedesco al sistema italiano negli Its Academy”. Adottare un modello duale “significa che oltre alla teoria c'è una” importante “componente pratica, di conoscenza applicata nelle aziende”. Lo ha detto Jorg Buck, consigliere delegato Camera di Commercio Italo-Germanica - Ahk Italien, all'incontro ‘Formazione duale con gli its academy in alto apprendistato. Dalle opportunità alla pratica: lo stato attuale e il caso di successo di Ahk con Lidl Italia', organizzato al Ministero dell'Istruzione e del Merito a Roma il 27 marzo. “Il programma prevede tutor aziendali” anch'essi appositamente formati, “e un esame finale all'interno dell'azienda. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Formazione, Buck (Ahk Italien): "Standard tedesco applicato a Its Academy italiani" Articoli correlati Leggi anche: Formazione, al Mim presentato modello Ahk Italien con Lidl Italia: oltre 550 apprendisti assunti in 4 anni Italia-Germania, Ahk Italien: in 2025 interscambio torna a crescere, +1,2% su 2024(Adnkronos) – Nel 2025 l’interscambio commerciale tra Italia e Germania ha raggiunto i 157,8 miliardi di euro, tornando a crescere dopo due anni di... Approfondimenti e contenuti su Ahk Italien Temi più discussi: Lidl Italia: al MIM per promuovere il modello di formazione duale; Formazione, Buck (Ahk Italien): Standard tedesco applicato a Its Academy italiani; Formazione, al Mim presentato modello Ahk Italien con Lidl Italia: oltre 550 apprendisti assunti in 4 anni; Italia-Germania, Ahk Italien: in 2025 interscambio torna a crescere, +1,2% su 2024. Formazione, al Mim presentato modello Ahk Italien con Lidl Italia: oltre 550 apprendisti assunti in 4 anni(Adnkronos) - Si è svolto lo scorso 27 marzo presso la Sala Aldo Moro del ministero dell’Istruzione e del Merito l’evento promosso dalla Camera di Commercio Italo-Germanica (Ahk Italien) dedicato allo ... msn.com Lidl Italia: presentato il modello di formazione duale con AHK ItalienSacilotto (Lidl Italia): Non ci limitiamo a cercare talenti, li costruiamo: per farlo abbiamo formato e certificato oltre 630 tutor aziendali, trasformando i nostri punti vendita in vere e proprie ac ... affaritaliani.it La formazione duale è la base per un lavoro di qualità e per collaboratori competenti. È un fattore di successo sia per l’Italia che per la Germania! Insieme al Ministero dell'Istruzione e del Merito , alla AHK Italien - Camera di Commercio Italo-Germanica , all’ IT - facebook.com facebook Lidl Italia: presentato il modello di formazione duale con AHK Italien ift.tt/zKY4fJO x.com