Italia-Germania Ahk Italien | in 2025 interscambio torna a crescere +1,2% su 2024

Nel 2025, il commercio tra Italia e Germania ha raggiunto i 157,8 miliardi di euro, segnando un incremento dell’1,2% rispetto all’anno precedente. Dopo due anni di diminuzione, si tratta del terzo valore più elevato mai registrato tra i due paesi.

(Adnkronos) – Nel 2025 l’interscambio commerciale tra Italia e Germania ha raggiunto i 157,8 miliardi di euro, tornando a crescere dopo due anni di calo: +1,2% sull’anno precedente e terzo valore più alto mai registrato. Lo rivela un’elaborazione della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) su dati Istat. Dopo la contrazione osservata nel 2024 e. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Articoli correlati

Leggi anche: Svolta per i mutui nel 2025, torna a crescere la domanda delle famiglie

Interscambio commerciale della Cina: +3,8% nel 2025PECHINO, 14 GEN – Il commercio estero di beni della Cina ha raggiunto nel 2025 i 45.

Approfondimenti e contenuti su Italia Germania Ahk Italien in 2025...

Discussioni sull' argomento Torna a crescere l’interscambio commerciale Italia-Germania: trainano automotive e agroalimentare - Aise.it; Iran, Camera commercio Italo-Germanica: Ora scelte strategiche, puntare su transizione energetica; trainano automotive e agroalimentare - Aise.it; Torna a crescere interscambio Italia Germania, dopo due anni di cali.

AHK Italien, Rauhe: Italia e Germania potenze industrialiAffaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ... affaritaliani.it

Nel 1970 ho vissuto le emozioni indelebili di Italia-Germania 4-3. Avevo 10 anni e il giorno dopo mi venne la febbre a 40.Oggi bambini di quell'età non hanno ancora visto @Azzurri giocare un mondiale. #Gattuso,che nel 2006 ho raccontato Campione del Mo x.com

Hai mai vissuto in una WG in Germania Come ti sei trovato a vivere con persone tedesche La WG - abbreviazione di Wohnungsgemeinschaft - è il classico appartamento in condivisione molto diffuso tra studenti, come in Italia, ma diffuso anche tra - facebook.com facebook