Nella prossima puntata di Forbidden Fruit, in onda da lunedì a sabato su Canale 5, Yildiz si rivolge ad Aysel per chiedere aiuto nel test del DNA di Halitcan. La scoperta che il bambino non è figlio di Halit provoca scompiglio tra i personaggi. La trama si concentra sulla reazione di Yildiz e sulle conseguenze di questa rivelazione.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Yildiz è sconvolta dal test del dna del piccolo Halitcan, che non risulta figlio di Halit. Nell' episodio di giovedì 5 marzo di Forbidden Fruit, la ragazza vorrà dimostrare di dire il vero, perciò si farà aiutare da Aysel affidandole un compito molto importante. Sahika se ne accorgerà, ma farà finta di niente; la donna infatti, sa che le due non hanno speranze. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà nel prossimo episodio della serie; l'appuntamento è alle 14.10 su Canale 5. Il test del DNA ha rivelato che Halitcan non è figlio di Halit. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 5 marzo: Yildiz chiede aiuto ad Aysel per il test del dna

