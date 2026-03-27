Forbidden Fruit anticipazioni 27 marzo | Halit terrorizzato dalla vendetta di Nadir

Nella puntata di Forbidden Fruit in programma il 27 marzo, il personaggio di Halit si trova in uno stato di paura a causa della presenza di Nadir, un amico che aveva tradito molti anni prima. Con il ritorno di Nadir in città, Halit si rende conto di dover prestare molta attenzione alle sue mosse. La serie va in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio su Canale 5.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Halit teme Nadir, un amico che aveva tradito anni prima: ora che è tornato in città, sa che dovrà stare molto attento. Nell' episodio di venerdì 27 marzo di Forbidden Fruit l'imprenditore vedrà Nadir nella sua stanza, ma il dottore non gli crederà. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della dizi. L'appuntamento è alle 14.10 su Canale 5, dove la serie va ora in onda senza interruzioni dal lunedì alla domenica. Dov'eravamo rimasti Halit ha spinto Lila a firmare le carte per l'annullamento del matrimonio con Yigit, ma lui si è invece rifiutato di perché innamorato . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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