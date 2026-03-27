Nella prossima puntata di Forbidden Fruit, in programma il 28 marzo, Nadir si avvicina a Ender e Yildiz con l’obiettivo di vendicarsi di Halit. La serie turca, trasmessa dal lunedì al sabato nel pomeriggio su Canale 5, tornerà ancora una volta a metà pomeriggio, con un nuovo appuntamento il sabato alle 14.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento del sabato con Forbidden Fruit, la dizi in onda alle 14.10 su Canale 5. Nell' episodio di sabato 28 marzo Halit continuerà ad indagare su Nadir, mentre questo inizierà ad avvicinarsi pericolosamente alle persone più care all'imprenditore. Ender, Yildiz e persino Yigit ed Emir avranno a che fare con Nadir, tornato a Istanbul per vendicarsi del tradimento di Halit avvenuto anni prima, quando Halit l'uomo denunciato l'amico dell'epoca alla polizia. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 28 marzo: Nadir avvicina Ender e Yildiz per vendicarsi di Halit

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