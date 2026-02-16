La crescita del settore delle telecomunicazioni si deve al fatto che ogni euro investito in fibra ottica produce 4,4 euro di Pil, secondo uno studio recente. Questa cifra dimostra quanto sia cruciale migliorare le infrastrutture di connessione per sostenere l’economia nazionale e favorire l'innovazione tecnologica. Un esempio concreto è l’aumento delle opportunità di lavoro nel settore, che si traduce in nuove assunzioni e investimenti.

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - La fibra ottica è il 'sistema nervoso' essenziale per l'era dell'Intelligenza Artificiale e della transizione green, indispensabile per garantire i diritti di cittadinanza digitale e la competitività dell'Italia nel contesto internazionale. È la fotografia scattata dalla ricerca "Fiber for human value", presentato nella giornata di lavori dal titolo: “Fiber Switch On: l'accesso al futuro è adesso” presso l'Università Luiss Guido Carli a Roma. L'evento è stato aperto dai saluti istituzionali di Paolo Boccardelli, Rettore della Luiss. "Lo studio ‘Fiber for human values' nasce per offrire una visione scientifica e indipendente che aiuti il Paese a cogliere pienamente le opportunità della connettività avanzata e dimostra con chiarezza che adottare la fibra ultraveloce FTTH non è una scelta tecnica, ma un driver di sviluppo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tlc: ogni euro investito in fibra ottica genera 4,4 euro di pil

Nel 2023, l’investimento nella fibra ottica ha portato a un aumento del PIL italiano, grazie alla capacità di ogni euro investito di generare 4,4 euro di crescita.

Negli ultimi mesi, il turismo nei piccoli centri italiani continua a salire.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.