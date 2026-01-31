Negli ultimi mesi, il turismo nei piccoli centri italiani continua a salire. I dati mostrano un aumento del 6,85% nelle presenze e del 7,86% negli arrivi. Ogni euro speso in queste località sembra portare a un ritorno di tre volte tanto. I numeri confermano che visitare i borghi non è più solo una moda, ma una scelta che porta benefici concreti all’economia locale.

Il turismo nei borghi italiani non è più una tendenza emergente. I dati presentati a gennaio 2026 al Forum internazionale del Turismo certificano una crescita solida di questo specifico comparto dei viaggi, misurabile e soprattutto economicamente sostenibile. Secondo i dati illustrati dalla ministra Daniela Santanchè, nel 2025 i piccoli Comuni italiani hanno registrato un incremento delle presenze turistiche del +6,85% e un aumento degli arrivi del +7,86% rispetto all’anno precedente. Un segnale chiaro di trasformazione dei flussi turistici, che si stanno progressivamente spostando dalle grandi destinazioni sature verso mete secondarie, diffuse e territorialmente integrate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Cresce turismo nei borghi, +6,85% presenze e +7,86% arrivi: ogni euro investito ne genera tre

Approfondimenti su Borghi Italiani

I dati turistici del 2025 evidenziano una crescita nel settore, con oltre 480 milioni di presenze e un incremento superiore al 3% rispetto all’anno precedente.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Borghi Italiani

Argomenti discussi: Forum Internazionale del Turismo, Santanchè: Puntare su piccoli Comuni per sostenere continua crescita del settore; Borghi d’Italia nel 2026 in pole nell’attrattività turistica; Turismo nei piccoli Comuni in crescita: Puglia e Basilicata saranno le protagoniste nel 2026; Assessore Lombardi: Turismo nei borghi leva strategica per lo sviluppo dell'entroterra ligure.

Cresce turismo nei borghi, +6,85% presenze e +7,86% arrivi: ogni euro investito ne genera treIl turismo nei borghi italiani si è consolidato come pilastro strutturale dell’economia nazionale. I dati presentati al Forum internazionale del Turismo. quifinanza.it

Dop, borghi e videosorveglianza: il nuovo asse del turismo italianoDal Forum internazionale del turismo emerge una strategia condivisa: promuovere il turismo enogastronomico, rafforzare la sicurezza urbana e sostenere i piccoli Comuni con nuove risorse ... panorama.it

TURISMO, E-COMMERCE E IA: L’ITALIA RESTA META AMBITA ANCHE NEL 2025 Anche nel 2025 l’Italia conferma il suo fascino turistico, soprattutto grazie al mercato interno, mentre l’incoming internazionale cresce più lentamente (+2%) sia in termini di sp - facebook.com facebook

Cina: cresce il turismo in entrata nel porto di libero scambio di Hainan Mentre alcune aree della Cina settentrionale sono coperte da ghiaccio e neve, la tropicale Hainan entra nel suo periodo di punta per i viaggi, attirando visitatori con sole, sabbia e mare. Dal x.com