Fondi Vera ha scelto | il candidato sindaco è Francesco Ciccone

Fondi Vera ha annunciato ufficialmente il proprio candidato al sindaco in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. L'evento si è svolto nel tardo pomeriggio di sabato 28 marzo, con la partecipazione di circa duecento sostenitori e simpatizzanti. Il nome scelto è quello di Francesco Ciccone.

Fondi, 30 marzo 2026 – Di fronte a circa duecento tra sostenitori e simpatizzanti Fondi Vera ha presentato ufficialmente Nel tardo pomeriggio di sabato 28 marzo il suo candidato alla carica di sindaco, in vista delle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 Maggio. Lo ha fatto nell’ambito della Conferenza “ 2026-2031 Cosa vogliamo fare “, con cui grazie agli interventi di alcuni Candidati alla carica di consigliere comunale ha anticipato parte dei punti programmatici: dalla mobilità alla cultura, dall’innovazione al sociale. Gino Marcantonio, Gianfranco Antonetti, Gino De Angelis e Maria Chiaese hanno illustrato, infatti, alcuni degli obiettivi di Fondi Vera: quattro grandi idee che troveranno spazio nel Programma Elettorale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Leggi anche: Andrea Martella, candidato sindaco di Venezia scelto dal centrosinistra per il dopo Brugnaro Mario Ferrante scelto come candidato Sindaco: nasce un nuovo progetto per ArianoLe liste di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Azione e Liberi e Forti, unite dalla volontà di avviare una nuova stagione di serietà amministrativa,...