Andrea Martella candidato sindaco di Venezia scelto dal centrosinistra per il dopo Brugnaro

Andrea Martella è stato scelto come candidato sindaco di Venezia dal centrosinistra per le prossime amministrative. La conferma ufficiale è prevista per la settimana prossima, ma la candidatura sembra ormai definita. Martella, figura nota nel panorama politico, si propone di portare un contributo di stabilità e continuità alla città, concentrandosi su temi di interesse pubblico e sviluppo sostenibile.

Via libera della coalizione al senatore e segretario veneto del Pd. Attesa per il verdetto dei circoli dem. I sondaggi: in vantaggio su qualunque candidato del centrodestra, da Speranzon a Venturini e Marinese?VENEZIA - L'ufficialità arriverà solo la settimana prossima, ma ormai l'annuncio dovrebbe essere poco più che una formalità: Andrea Martella sarà il candidato sindaco di Venezia per il centrosinistra. Il tavolo di coalizione che si è riunito nei giorni scorsi ha concordato quasi all'unanimità sul nome del senatore e segretario regionale del Partito democratico. Oggi sarà la giornata del verdetto dei circoli: il Pd si riunirà in tre assemblee (una in centro storico, due in terraferma) per valutare il "sentiment" della base.

