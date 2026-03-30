Due imprenditori del reatino sono stati coinvolti in un’indagine della guardia di finanza di Nettuno, che ha rilevato l’uso indebito di oltre 3 milioni di euro di fondi europei. La società interessata ha ricevuto questi finanziamenti senza averne diritto, portando all’apertura di un procedimento legale e al sequestro delle somme. La vicenda riguarda la modalità con cui sono stati gestiti i fondi pubblici.

La sanzione pari a 2,5 milioni di euro. Le indagini della guardia di finanza; riflettori puntati su due imprenditori Hanno indebitamente beneficiato di fondi europei per oltre 3 milioni di euro: è quanto scoperto dalla guardia di finanza di Nettuno che ha acceso i riflettori su due imprenditori del reatino. Secondo quanto ricostruito dalle fiamme gialle, come viene spiegato in una nota, una società con sede nella provincia di Rieti ha beneficiato dei contributi dichiarando la disponibilità di terreni agricoli che non risultavano legittimamente detenuti. “I fondi erano infatti riferiti a terreni di proprietà dell’Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), occupati senza un valido titolo da un’azienda agricola operante nel territorio di Nettuno. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Fondi europei (per 3 milioni di euro) senza averne diritto: maxi multa per la società

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