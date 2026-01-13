Fondi europei Coldiretti Marche | Scongiurato il maxi disimpegno da milioni di euro

Coldiretti Marche e la Regione hanno collaborato per evitare il disimpegno di oltre 51 milioni di euro di fondi europei destinati all’agricoltura locale. Grazie a un’azione congiunta, si è scongiurato il rischio di perdere importanti risorse che potrebbero sostenere lo sviluppo del settore agricolo nelle Marche. Questa collaborazione evidenzia l’importanza di un dialogo efficace tra istituzioni e rappresentanze di settore per tutelare gli interessi degli agricoltori.

L’azione politico sindacale di Coldiretti da una parte e la Regione Marche che è stata recettiva dall’altra hanno scongiurato quello che nei primi giorni dello scorso dicembre era un rischio concreto e pesante: oltre 51 milioni di euro di fondi europei destinati all’agricoltura marchigiana. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: SuperEnalotto, maxi vincita nelle Marche: intanto il jackpot sale a 79,4 milioni di euro Leggi anche: Fondi europei: 60 milioni di euro destinati a Ferrara tra interventi pubblici e privati Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Mercosur, primo via libera dall'Ue. Gardoni di Coldiretti: «Per le Marche rischio invasione di carne sottocosto; Le sfide dell’agricoltura Mercosur e fondi europei gli impegni di Coldiretti. Fondi europei, Coldiretti Marche: “Scongiurato il maxi disimpegno da milioni di euro, una boccata d’ossigeno per le imprese agricole” - L’azione politico sindacale di Coldiretti da una parte e la Regione Marche che è stata recettiva dall’altra hanno scongiurato quello che nei primi giorni dello scorso dicembre era un rischio concreto ... picenotime.it

Coldiretti Abruzzo: "Bene il 100% di spesa dei fondi per lo Sviluppo rurale, ma quello che conta è il come" - 2021 per Coldiretti, ma ora che c'è la nuova programmazione la richiesta è chiara e cioè saprli spendere e questo vuo ... ilpescara.it

Coldiretti, 7 trentini su 10 dicono no a riduzione fondi Pac - Il taglio dei fondi all'agricoltura italiana ed europea che la Commissione Von der Leyen vorrebbe imporre trova fortemente contraria la maggioranza degli italiani, segno di una sensibilità ormai ... ansa.it

Attività produttive, 40 milioni dalla Regione e fondi europei per imprese e crescita. In terza e sesta Commissione di @crpiemonte Defr e Bilancio 2026-2028: anche nuovi bandi per innovazione e ricerca, fibra nelle aree bianche e facilitazione digitale x.com

INAUGURATO IL NUOVO CENTRO ESTETICO GRAZIE AI FONDI EUROPEI È stato inaugurato ufficialmente il nuovo centro estetico situato in via delle Monache 11, alla presenza del Sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna e dell’Assessore Fabrizio Oreti, in - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.