Fondi europei Coldiretti Marche | Scongiurato il maxi disimpegno da milioni di euro

Coldiretti Marche e la Regione hanno collaborato per evitare il disimpegno di oltre 51 milioni di euro di fondi europei destinati all’agricoltura locale. Grazie a un’azione congiunta, si è scongiurato il rischio di perdere importanti risorse che potrebbero sostenere lo sviluppo del settore agricolo nelle Marche. Questa collaborazione evidenzia l’importanza di un dialogo efficace tra istituzioni e rappresentanze di settore per tutelare gli interessi degli agricoltori.

L’azione politico sindacale di Coldiretti da una parte e la Regione Marche che è stata recettiva dall’altra hanno scongiurato quello che nei primi giorni dello scorso dicembre era un rischio concreto e pesante: oltre 51 milioni di euro di fondi europei destinati all’agricoltura marchigiana. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

Fondi europei, Coldiretti Marche: "Scongiurato il maxi disimpegno da milioni di euro, una boccata d'ossigeno per le imprese agricole" - L'azione politico sindacale di Coldiretti da una parte e la Regione Marche che è stata recettiva dall'altra hanno scongiurato quello che nei primi giorni dello scorso dicembre era un rischio concreto

