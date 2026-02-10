Varese – Incassavano il reddito di cittadinanza senza averne diritto

La Guardia di Finanza di Luino ha denunciato nove persone a Varese per aver preso il Reddito di Cittadinanza senza averne diritto. Gli investigatori hanno scoperto che le persone coinvolte avevano percepito indebitamente oltre 175 mila euro. Ora rischiano di dover restituire tutto e di essere chiamate a rispondere di truffa ai danni dello Stato.

Nove persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza di Luino per aver percepito indebitamente il Reddito di Cittadinanza, per un ammontare complessivo superiore a 175.000 euro. I controlli, svolti nel territorio dell’alto Varesotto, hanno rivelato dichiarazioni mendaci che hanno permesso ai beneficiari di accedere al contributo statale, un sostegno economico destinato alle famiglie in difficoltà. L’attività investigativa, condotta nei giorni scorsi, si inserisce nel quadro più ampio dell’impegno delle Fiamme Gialle nel contrasto alle frodi in ambito previdenziale e assistenziale. L’obiettivo primario è tutelare la spesa pubblica e garantire che gli aiuti economici raggiungano effettivamente coloro che ne hanno realmente bisogno.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nel Sannio, tra Benevento e provincia, nel 2025, i militari della Guardia di Finanza hanno individuato 55 persone che hanno illegittimamente percepito il Reddito di Cittadinanza e l'Assegno di Inclusione, intascando complessivamente 560 mila euro.

Due uomini sono stati denunciati a Frosinone per aver occupato un appartamento senza permesso.

