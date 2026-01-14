Coldiretti Calabria rifiuti agricoli | meno burocrazia per le imprese

Da reggiotoday.it 14 gen 2026

Coldiretti Calabria punta a semplificare la gestione dei rifiuti agricoli, riducendo la burocrazia e facilitando le operazioni per le imprese del settore. L’obiettivo è offrire un quadro più chiaro e pratico, consentendo alle imprese di concentrarsi sulla produzione e lo sviluppo, senza sacrificare le norme ambientali. La proposta mira a rendere più efficace e sostenibile il corretto smaltimento dei rifiuti agricoli, migliorando il rapporto tra imprese e amministrazioni.

La gestione dei rifiuti agricoli rappresenta spesso un onere complesso per gli imprenditori, tra registri, adempimenti e controlli. Grazie all’azione costante di Coldiretti Calabria, la recente Manovra finanziaria porta una ventata di semplificazione, riducendo la burocrazia e offrendo strumenti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Rifiuti agricoli, regole più semplici: al via sistemi alternativi di tracciabilità e stop all'obbligo di registro telematico.

