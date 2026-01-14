Coldiretti Calabria rifiuti agricoli | meno burocrazia per le imprese

Coldiretti Calabria punta a semplificare la gestione dei rifiuti agricoli, riducendo la burocrazia e facilitando le operazioni per le imprese del settore. L’obiettivo è offrire un quadro più chiaro e pratico, consentendo alle imprese di concentrarsi sulla produzione e lo sviluppo, senza sacrificare le norme ambientali. La proposta mira a rendere più efficace e sostenibile il corretto smaltimento dei rifiuti agricoli, migliorando il rapporto tra imprese e amministrazioni.

La gestione dei rifiuti agricoli rappresenta spesso un onere complesso per gli imprenditori, tra registri, adempimenti e controlli. Grazie all'azione costante di Coldiretti Calabria, la recente Manovra finanziaria porta una ventata di semplificazione, riducendo la burocrazia e offrendo strumenti. Rifiuti agricoli, regole più semplici: al via sistemi alternativi di tracciabilità e stop all'obbligo di registro telematico. Calabria, Coldiretti: 'Con esenzione RENTRI regole più semplici per i rifiuti agricoli' - "Un nuovo passo avanti sul fronte della sburocratizzazione delle aziende agricole arriva grazie all'azione costante della Coldiretti"

Coldiretti Calabria: “semplificata la gestione dei rifiuti agricoli, stop obbligo registro telematico” - Un nuovo passo avanti sul fronte della sburocratizzazione delle aziende agricole arriva grazie all’azione costante della Coldiretti. strettoweb.com

Gestione rifiuti in agricoltura: il Ministero cancella l'obbligo del registro Rentri - Coldiretti ottiene la semplificazione: esenti gli imprenditori con tracciabilità alternativa e fatturato sotto 8mila euro ... targatocn.it

Rifiuti agricoli, regole più semplici in Calabria grazie alla Manovra finanziaria: La semplificazione amministrativa resta un obiettivo centrale dell’azione di Coldiretti Calabria. La recente Manovra finanziaria segna un ulteriore passo avanti sul fronte della sburoc facebook

