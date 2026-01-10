Pestelli FdI | Laboratorio di diagnostica dell' Irst da Meldola a Pievesestina La Regione faccia chiarezza

Il trasferimento del laboratorio di diagnostica dell’Irst da Meldola a Pievesestina solleva preoccupazioni tra le forze politiche, tra cui Fratelli d’Italia. La Regione Emilia-Romagna e l’Ausl sono chiamate a fare chiarezza sulle motivazioni di questa decisione, che potrebbe avere ripercussioni sulla qualità dei servizi sanitari locali. È importante un confronto trasparente per garantire l’efficacia e l’efficienza dell’assistenza sanitaria nella zona.

La volontà da parte della Regione Emilia-Romagna, dell'Ausl e della direzione dell'Irst di Meldola di trasferire il laboratorio di diagnostica dalla sede di Meldola a Pievesestina conferma le preoccupazioni che abbiamo rappresentato alla Regione, come Fratelli d'Italia e come gruppi di.

