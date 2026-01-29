Curare il cancro al polmone senza chirurgia prima italiana all’Ieo di Milano

Questa mattina all'Istituto europeo di oncologia di Milano è stato annunciato un grande risultato: per la prima volta in Italia, due pazienti con tumori al polmone sono stati trattati senza ricorrere alla chirurgia. Un passo avanti importante nella lotta contro il cancro, che potrebbe cambiare le future opzioni di cura per molti pazienti.

(Adnkronos) – Curare il cancro al polmone senza bisturi. All'Istituto europeo di oncologia per la prima volta in Italia sono stati trattati 2 tumori polmonari senza tagli chirurgici, annuncia l'Ieo di Milano. Il gruppo di Pneumologia interventistica diretto da Juliana Guarize ha eseguito i primi 2 casi di termoablazione di nodulo polmonare con broncoscopio robotico (Ion). I pazienti, per i quali non ci sono state complicanze – informa l'Irccs fondato da Umberto Veronesi – inaugurano un protocollo clinico innovativo per casi selezionati, basato sulle esperienze americane e inglesi con questa tecnica di ablazione transbronchiale.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

