Avis Modena bilancio positivo | quasi 58mila donazioni nel 2025

Avis Modena comunica i risultati del 2025, con quasi 58.000 donazioni di sangue, plasma e piastrine raccolte nella provincia. Un bilancio che testimonia l'impegno costante nel supporto alla salute pubblica e alla comunità locale. I dati confermano l'importanza della collaborazione dei donatori e rappresentano un punto di partenza per migliorare ulteriormente il servizio nel prossimo anno.

Tempo di bilanci per Avis Provinciale Modena che presenta i dati consuntivi relativi alla raccolta di sangue, plasma e piastrine in provincia nel corso del 2025. Il bilancio complessivo registra 57.577 donazioni totali, con una diminuzione di 1.372 unità rispetto all'anno precedente, pari a un.

