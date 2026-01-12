Il bilancio 2025 della Fondazione Santa Maria Nuova Ets evidenzia gli interventi realizzati nel settore sanitario, tra cui attrezzature salvavita, dispositivi di monitoraggio domiciliare e programmi di formazione medica. Nel corso dell’anno, la fondazione ha focalizzato il proprio impegno nel supporto alla sanità pubblica dell’Ausl Toscana Centro, trasformando le donazioni in interventi concreti per migliorare diagnosi, cure e qualità della vita dei pazienti.

Firenze, 12 gennaio 2026 – Dalle attrezzature salvavita per i pazienti del pronto soccorso ai dispositivi per il monitoraggio domiciliare dei pazienti fragili, dalla formazione medica alle iniziative di prevenzione: è il bilancio 2025 della Fondazione Santa Maria Nuova Ets che nel corso dell’anno ha concentrato il suo impegno nel sostegno diretto alla sanità pubblica dell’ Ausl Toscana Centro, trasformando la generosità dei donatori in interventi concreti per migliorare diagnosi, cure e qualità della vita. Emblematico è il sostegno al nuovo Pronto Soccorso pediatrico dell’ Ospedale Santo Stefano di Prato, reso possibile grazie a una donazione che ha consentito di dotare la struttura di un ecografo, un ventilatore polmonare, una stazione di monitoraggio pediatrica e nuovi arredi, migliorando la sicurezza e l’accoglienza dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da attrezzature salvavita a formazione, bilancio 2025 della Fondazione Santa Maria Nuova

