Fondamentale per la cura della psiche | lo psichiatra Tancredi unisce la musica alla mente

Uno psichiatra afferma che la musica rappresenta uno degli strumenti principali per lo sviluppo equilibrato della mente e la cura della psiche. Secondo quanto dichiarato, l’utilizzo della musica può contribuire al benessere mentale e al sostegno dei processi terapeutici. La sua affermazione sottolinea l’importanza di integrare la musica nelle pratiche di assistenza psichiatrica.

“La musica è uno degli strumenti principali non solo per uno sviluppo sano della mente ma anche per la cura della psiche. ‘Una vita senza musica non è amore’, diceva Nietzsche. Non si può vivere senza musica”. Con queste parole, lo psichiatra e psicoterapeuta Filippo Tancredi in occasione della serata di beneficienza “Echi di donne”, sancisce il filo che lega la musica e la salute mentale. L’iniziativa benefica, dedicata ai progetti di riabilitazione dei giovani con disturbi mentali, si è svolta venerdì 27 marzo all’interno della Tenuta Frizzoni a Torre de’ Roveri. L’evento è stato organizzato dallo stesso Tancredi, direttore del Centro Anisé di Bergamo (struttura privata specializzata in salute mentale e medicina clinica integrata), a sostegno della Fondazione PsicheFuturoInnovazione Ets. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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