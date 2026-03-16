Oggi, poche ore dopo la vittoria contro l'Udinese, Luciano Spalletti si è recato nel quartier generale della Juventus, rinunciando al proprio giorno di riposo. La sua presenza fa seguito a un momento importante per il club, con l'obiettivo di preparare il piano Champions e lavorare sulla gestione della squadra. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato i motivi di questa scelta.

Nella mattinata di oggi, a poche ore dal successo maturato sul campo di Udine, Luciano Spalletti ha scelto di annullare il proprio giorno di riposo per immergersi totalmente nel quartier generale della Juventus. La compagine bianconera, attualmente impegnata in una serrata rincorsa al quarto posto che la vede distanziata di una sola lunghezza dal Como, si trova dinanzi a un ciclo cruciale di nove incontri che determineranno l’accesso alla prossima Champions League. Il tecnico toscano, oltre a definire con la dirigenza i dettagli burocratici per l’imminente rinnovo di contratto, sta agendo sulle leve emotive del gruppo per trasformare il rischio di un’annata anonima in una restaurazione dell’identità sabauda. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Spalletti e la cura Juventus: piano Champions tra psiche e rinnovo

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