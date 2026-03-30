Folla sulle piste per la festa vintage Protagonisti abiti e sci anni ’80

Ieri sul Monte Cimone si è svolto l’evento Style2Style, dedicato agli abiti e agli sci degli anni Ottanta. L’iniziativa è stata organizzata dalla campionessa di sci Barbara Milani, presidente dell’associazione In2TheWhite – Lo sci per tutti. La manifestazione ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso, con persone di diverse età che hanno preso parte alla festa sulle piste.

Grande successo per lo Style2Style, l’evento che si è svolto ieri sulle nevi del Monte Cimone. Organizzato dalla campionessa Barbara Milani, fondatrice e presidente dell’associazione In2TheWhite – Lo sci per tutti, l’iniziativa ha richiamato una vasta partecipazione di persone di tutte le età. L’associazione In2TheWhite si impegna da anni ad avvicinare chiunque al mondo della neve, promuovendo un ambiente inclusivo dove ogni partecipante possa crescere senza sentirsi a disagio. E anche questa volta lo spirito è stato pienamente rispettato. Protagonisti assoluti della giornata sono stati gli abiti vintage anni ’80 e ’90, indossati non solo dai concorrenti ma anche da molti spettatori, giunti da Emilia, Toscana e perfino da Bormio, in Valtellina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Folla sulle piste per la festa vintage. Protagonisti abiti e sci anni ’80 Articoli correlati Festa vintage sulla neve: tutti con vestiti anni ’80Il 29 marzo torna sulle nevi del Cimone Style2Style, la divertente manifestazione vintage promossa dalla campionessa Barbara Milani (nella foto a... Tragedia sulla neve in Abruzzo: muore a 36 anni sulle piste da sciTragedia sulle montagne abruzzesi dove una donna di 36 anni è morta dopo essersi senta male al termine di una giornata trascorsa sulle piste da sci a... Altri aggiornamenti su Folla sulle piste per la festa vintage... Discussioni sull' argomento Folla sulle piste per la festa vintage. Protagonisti abiti e sci anni ’80; Auto sulla folla a Derby, è stato un sabato sera di paura nel Regno Unito; Sci di fondo, a St-Barthélemy bagno di folla per il Gran Finale di Chicco Pellegrino. Signore, oggi, la folla ti ha osannato all’entrata in Gerusalemme, ma chiederà la tua condanna. Tu che ami la nostra vita più della tua, scegli di morire per noi, perché siamo salvi. Amen. - facebook.com facebook Promozione Vicenza in Serie B: il video della folla per le strade e in piazza dei Signori x.com