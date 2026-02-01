Tragedia sulla neve in Abruzzo | muore a 36 anni sulle piste da sci

Questa mattina, sulla pista di Campo Felice, in Abruzzo, si è verificata una tragedia. Una donna di 36 anni si è sentita male nel tardo pomeriggio e, nonostante i tentativi di soccorso, è deceduta poco dopo. La vittima stava sciando con amici quando ha avuto il malore. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause.

Tragedia sulle montagne abruzzesi dove una donna di 36 anni è morta dopo essersi senta male al termine di una giornata trascorsa sulle piste da sci a Campo Felice (L'Aquila). Claudia Luberti, infermiera residente a Zagarolo, dopo una giornata nel comprensorio sciistico aquilano con un gruppo di amici.

