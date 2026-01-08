Irpinia un milione di euro con un biglietto da 25 euro | vincita record

Una recente vincita record ha premiato un giocatore di Mercogliano con un milione di euro, grazie a un biglietto Gratta e Vinci da 25 euro. L’evento si è verificato nel centro della città, probabilmente presso il tabacchi Di Grezia in via Sant’Angelo. Un risultato che, pur mantenendo sobrietà, ha suscitato grande interesse nell’Irpinia, dimostrando come la fortuna possa sorridere anche con investimenti contenuti.

La fortuna bacia Mercogliano. Un fortunato giocatore ha centrato una vincita da un milione di euro grazie a un biglietto Gratta e Vinci da 25 euro, acquistato con ogni probabilità presso il tabacchi Di Grezia di via Sant'Angelo, nel cuore della città. Il nome del vincitore resta avvolto nel riserbo: il premio è stato infatti regolarmente riscosso presso gli uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come previsto dalle procedure, senza che siano emersi dettagli sull'identità del beneficiario. Quello che è certo è che il biglietto vincente appartiene alla serie "Il Vip", uno dei Gratta e Vinci più noti per l'elevato montepremi.

