FOCUS – SPORT | Morici | Eurolega NBA in Europa e il futuro del giornalismo sportivo

In questa intervista, Antonino Morici, giornalista di La Gazzetta dello Sport e responsabile dell’area multimediale, analizza le possibili trasformazioni nel mondo del basket europeo. Si discute dei progetti di Eurolega e delle iniziative legate alla NBA in Europa, con un focus sulle eventuali conseguenze per il giornalismo sportivo e sulla direzione futura di questo settore.

Il futuro del basket europeo può davvero cambiare per sempre? In questa intervista Antonino Morici, tra le firme più autorevoli de La Gazzetta dello Sport e responsabile dell’area multimediale di Gazzetta.it, analizza i temi più caldi emersi dalla sua intervista al CEO dell’Eurolega. Dalla possibile introduzione di un sistema di franchigie stile NBA, al ruolo dell’Italia (con Milano indicata come punto di riferimento), fino all’idea di una piattaforma unica e al progetto di una possibile NBA Europe collegata all’Eurolega. Non solo basket: spazio anche al cambiamento del giornalismo sportivo tra digitale, video e social, con una riflessione su come oggi si racconta lo sport tra velocità, contenuti e profondità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - FOCUS – SPORT | Morici: Eurolega, NBA in Europa e il futuro del giornalismo sportivo Articoli correlati Leggi anche: Lutto nel giornalismo sportivo, è morto Alessandro Tiberti. Volto storico di Rai Sport Basket: NBA, FIBA ed Eurolega tornano a negoziare il futuro continentaleSembrava ormai certa una rotta di collisione totale tra la NBA e l’Eurolega, in una situazione del basket di club nel Vecchio Continente destinata a... FOCUS - SPORT | Morici: Eurolega, NBA in Europa e il futuro del giornalismo sportivo