Lutto nel giornalismo sportivo è morto Alessandro Tiberti Volto storico di Rai Sport

Il mondo del giornalismo sportivo si stringe intorno alla perdita di Alessandro Tiberti, noto volto di Rai Sport, scomparso a 61 anni dopo una lunga malattia. Figura rispettata e apprezzata, Tiberti ha contribuito con professionalità e passione alla divulgazione dello sport nel corso degli anni. La sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione e ricordo per colleghi e appassionati.

Un grave lutto ha colpito il mondo del giornalismo sportivo. Alessandro Tiberti, storico volto di Rai Sport, è morto oggi all'età di 61 anni dopo una lunga malattia. A comunicare la notizia è stata proprio la Rai, azienda per la quale Tiberti ha lavorato per quasi tutta la sua carriera, seguendo moltissimi sport prima da inviato, poi da telecronista ed infine anche da caporedattore, seguendo molte edizioni delle Olimpiadi estive ed invernali. Tiberti era nato a Roma il 29 maggio 1964 ed è diventato giornalista professionista nel 1993, iniziando la sua carriera prima nelle radio romane e poi successivamente anche nelle emittenti televisive della Capitale, come Teleroma 56, Videomusic e Persona tv.

