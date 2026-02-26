LE NORME. Sconto previsto per i redditi sotto i 33mila euro. Tassa al 15% per le maggiorazioni di domenicali e festivi. Un nuovo decreto fiscale su rottamazione e Superbonus. Scatta lo sconto fiscale sugli aumenti dei contratti firmati dal 2024 ad oggi per i dipendenti del settore privato. I lavoratori che guadagnano sotto i 33mila euro pagheranno sulla quota dell’aumento solo una flat tax del 5%. Fisco più leggero, al 15%, anche per le maggiorazioni di domenicali e festivi o per i premi di risultato ai lavoratori con retribuzioni fino a 40mila euro. Le norme, inserite nell’ultima manovra di bilancio, trovano attuazione con l’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate firmata dal direttore, Vincenzo Carbone. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Aumenti dei contratti nel settore privato: scatta la flat tax al 5%

