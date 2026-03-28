Torre Clementina stop ai contenitori davanti ai locali | la svolta passa dalle ecobox

L’amministrazione comunale di Fiumicino ha deciso di vietare i contenitori davanti ai locali di via Torre Clementina. La scelta si inserisce in un percorso di confronto con gli operatori economici locali, avviato per migliorare la gestione dei rifiuti e il decoro urbano in questa zona. La misura entrerà in vigore a breve, e il supporto delle ecobox sarà il nuovo sistema adottato.

Fiumicino, 26 marzo 2026 – Prosegue il percorso di confronto avviato dall’Amministrazione comunale di Fiumicino con gli operatori economici di via Torre Clementina, per migliorare la gestione dei rifiuti e il decoro urbano in una delle aree più rappresentative della città. Nel corso degli incontri già svolti, è emersa una convergenza significativa tra gli esercenti: l’associazione Commercianti Torre Clementina, che rappresenta 27 attività su 44, ha infatti presentato una proposta progettuale condivisa, già illustrata anche nell’apposita commissione. “Il progetto prevede l’installazione di alcune ecobox, isole ecologiche compatibili dal. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Febbraio a Padova: quando la salute passa dalle intenzioni ai fattiQuando la tecnologia semplifica davvero la salute, con meno complicazioni e maggiore chiarezza. Incidente a Pietra Ligure, Anief: la sicurezza è affare degli enti locali, stop accuse ai docentiDopo l'incidente di Pietra Ligure, Anief difende il personale scolastico: la responsabilità della sicurezza è degli enti proprietari.