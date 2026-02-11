Ita il piano voli per l’estate | il diretto Roma–Houston ritorno a Londra Heathrow e nuove rotte da Fiumicino

Ita Airways ha annunciato il piano voli estivo, con diverse novità. La compagnia aprirà un volo diretto tra Roma e Houston, mentre tornerà a operare anche il collegamento tra Roma e Londra Heathrow. Inoltre, saranno introdotte nuove rotte da Fiumicino, puntando a rafforzare la presenza sul mercato internazionale. L’annuncio arriva in occasione della partecipazione di Ita alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano, dove l’azienda ha presentato le sue proposte per la stagione.

Milano, 11 febbraio 2026 – Ita Airways è presente anche quest’anno alla Borsa Internazionale del Turismo (Bit), in programma a Milano dal 10 al 12 febbraio, con uno stand nel padiglione 9 della Fiera. Lo spazio espositivo è stato progettato per raccontare l’identità del brand in modo creativo, coniugando funzionalità ed estetica, e con grafiche che celebrano la Compagnia anche come Official Airline Sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La Summer 2026: 72 destinazioni nel network. La Bit diventa per Ita Airways un’occasione strategica per presentare la stagione estiva 2026.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Nel 2026, la Puglia apre le porte a nuovi voli diretti verso New York.

