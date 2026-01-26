Atitech–ITA Airways cresce la tensione | assemblee sindacali a Fiumicino

A Fiumicino, il 26 gennaio 2026, si sono svolte assemblee sindacali legate al futuro di Atitech e alle relazioni con ITA Airways. La situazione riflette preoccupazioni crescenti tra i lavoratori e le parti coinvolte, segnando un momento importante nel settore aeronautico locale. La questione resta al centro dell’attenzione, mentre si cercano soluzioni per garantire stabilità e dialogo tra le parti.

Fiumicino, 26 gennaio 2026 – Cresce la tensione attorno al futuro di Atitech e ai rapporti con ITA Airways. Le organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e UGL Trasporto Aereo hanno proclamato assemblee per il personale Atitech operante presso l’aeroporto di Fiumicino, in programma domani, 27 gennaio, negli orari 9–13 e 16–20. Al centro della protesta c’è la recente notizia del tentativo di reclutamento di personale tecnico certificato da parte della società Flash Line per aeromobili della flotta ITA Airways. Una mossa che, secondo i sindacati, riapre una vicenda già oggetto di forti contestazioni.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su atitech airways Ita Airways, partito il primo volo Fiumicino-Mauritius La candidatura della cucina italiana all’Unesco prende quota da Fiumicino con Ita Airways Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su atitech airways Ita Airways-Atitech, i sindacati chiedono a Enac un incontro urgente sulla manutenzioneI rapporti non idilliaci tra Ita Airways e Atitech preoccupano i sindacati che chiedono all’Ente nazionale per l’avizione civile (Enac) un «incontro urgente» per discutere sulle «criticità» tra la ... corriere.it Trasporto Aereo: Sindacati, preoccupazione per rinvio incontro Ita Airways e Atitech. Si salvaguardino lavoratori(FERPRESS) – Roma, 16 GEN – Prendiamo atto con preoccupazione del rinvio dell’incontro che doveva rappresentare un’occasione di chiarimento finale per raggiungere un equilibrio che consentisse di sup ... ferpress.it ATITECH Fco 23 gen 2026 È di queste ore il tentativo di reclutamento di personale tecnico certificato di linea tecnica per le tipologie di aeromobili in flotta ITA AIRWAYS da parte della società FLASH LINE. Ricordiamo con preoccupazione che recentem - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.