Atitech–ITA Airways cresce la tensione | assemblee sindacali a Fiumicino

A Fiumicino, il 26 gennaio 2026, si sono svolte assemblee sindacali legate al futuro di Atitech e alle relazioni con ITA Airways. La situazione riflette preoccupazioni crescenti tra i lavoratori e le parti coinvolte, segnando un momento importante nel settore aeronautico locale. La questione resta al centro dell’attenzione, mentre si cercano soluzioni per garantire stabilità e dialogo tra le parti.

Fiumicino, 26 gennaio 2026 – Cresce la tensione attorno al futuro di Atitech e ai rapporti con ITA Airways. Le organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e UGL Trasporto Aereo hanno proclamato assemblee per il personale Atitech operante presso l’aeroporto di Fiumicino, in programma domani, 27 gennaio, negli orari 9–13 e 16–20. Al centro della protesta c’è la recente notizia del tentativo di reclutamento di personale tecnico certificato da parte della società Flash Line per aeromobili della flotta ITA Airways. Una mossa che, secondo i sindacati, riapre una vicenda già oggetto di forti contestazioni.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

