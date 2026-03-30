Fiumicino Ncc sorpreso mentre assume cocaina | patente ritirata e denuncia

A Fiumicino, un conducente di noleggio con conducente è stato sorpreso mentre assumeva cocaina durante un controllo della polizia locale. La patente è stata ritirata e è stata presentata denuncia a suo carico. L’intervento si inserisce in un’operazione di verifiche sui conducenti professionisti in zona. Nessun altro dettaglio sulle circostanze dell’intervento è stato ancora comunicato.

Fiumicino, 30 marzo 2026 – Prosegue senza sosta l’attività di controllo della polizia locale di Roma Capitale nel settore del trasporto pubblico non di linea, con l’obiettivo di tutelare gli operatori che operano nel rispetto delle regole e prevenire abusi, irregolarità e truffe ai danni di cittadini e turisti. Tra le aree maggiormente monitorate figura l’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, dove gli agenti del Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico) svolgono quotidianamente mirati servizi di vigilanza. Nei giorni scorsi, durante un ordinario controllo effettuato dal Reparto Squadra Vetture, specializzato nelle verifiche del settore, gli agenti hanno individuato e denunciato un conducente Ncc italiano di 62 anni, sorpreso mentre faceva uso di sostanze stupefacenti all’interno del veicolo impiegato per l’attività lavorativa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Questo non è vendere eccellenza, è un furto che umilia il #MadeInItaly. Prezzi simili all'aeroporto di Fiumicino alimentano solo quel senso di “fregatura” che i turisti non dimenticano. È un danno d'immagine enorme per i nostri prodotti migliori. Vergognoso x.com

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