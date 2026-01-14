Giovane sorpreso alla guida con la cocaina patente ritirata

Nella giornata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato di Frosinone hanno intensificato i controlli stradali, concentrandosi sulla prevenzione di comportamenti pericolosi. Durante un servizio, un giovane è stato trovato alla guida sotto l’effetto di cocaina, con conseguente ritiro della patente. L’intervento rientra nelle attività di controllo volte a garantire la sicurezza sulle strade e a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Giro di vite della Polizia di Stato sulle strade del capoluogo ciociaro. Nella giornata di ieri, martedì 13 gennaio, gli agenti della Squadra Volante hanno intensificato i servizi di controllo del territorio, con un focus particolare sulla prevenzione dello spaccio e sulla sicurezza stradale.Il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Giovane di 14 anni sorpreso alla guida di uno scooter già sequestrato e senza patente: denunciato Leggi anche: Al volante con la cocaina in tasca: patente ritirata Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Sorpreso in auto con la droga pronta per lo spaccio, arrestato; Senza patente ma rider della droga: 22enne nei guai; Sorpreso con sette dosi di cocaina in auto, pusher in manette; Bastia Umbra: sorpreso con la droga in macchina, 23enne albanese arrestato dai Carabinieri. Alla guida con cocaina a bordo: giovane segnalato alla prefettura - Nel corso di un'ordinaria attività di controllo del territorio, la polizia di Stato della squadra volante di Frosinone ha identificato nei giorni scorsi oltre 100 persone e verificata la regolarità di ... ciociariaoggi.it

Si mette alla guida nonostante stia sotto effetto di cocaina e cannabinoidi - Nel corso di controlli i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto hanno denunciato un giovane di 19 anni che, fermato nel pomeriggio durante un servizio di cont ... rietinvetrina.it

Droga, giovani denunciati - Azione interforze per il contrasto all’illegalità, un giovane sorpreso con la cocaina e un altro mentre guidava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. ilrestodelcarlino.it

#MINORENNE SORPRESO IN POSSESSO DI UN #TASER ARTIGIANALE, DENUNCIATO DAI #CARABINIERI: IL GIOVANE #STUDENTE CON UN GRUPPO DI #AMICI HA CREATO CAOS ALL’INTERNO DI UN #SUPERMERCATO Nell’ambito di un mirato se facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.