Fiumicino i Tavoli del Porto | Con Ancip una battaglia comune per regole e lavoro

Fiumicino, 25 febbraio 2026 – “Accogliamo con grande interesse la decisione di ANCIP – Associazione Nazionale Compagnie e Imprese Portuali di formalizzare un intervento ad adiuvandum a sostegno del ricorso al TAR già da noi presentato ( leggi qui ), in merito alla realizzazione dell’infrastruttura crocieristica presso il Faro di Fiumicino”, è quanto si legge in un comunicato dei Tavoli del Porto. “Si tratta di un passaggio di assoluto rilievo, che rafforza e legittima ulteriormente le ragioni alla base della nostra iniziativa. ANCIP rappresenta a livello nazionale le compagnie e le imprese portuali operanti ai sensi della legge 8494, protagoniste delle operazioni e dei servizi portuali nei principali scali italiani, garantendo occupazione stabile, applicazione del contratto collettivo di settore e pieno rispetto del quadro regolatorio vigente”, si legge ancora. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

