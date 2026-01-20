Quarta pista e navi da crociera i Tavoli del Porto | Opere impattanti gravi ricadute sulla salute

I Tavoli del Porto a Fiumicino si pongono come spazio di confronto e informazione sui principali progetti infrastrutturali, tra cui la quarta pista e le navi da crociera. Il comitato si impegna a discutere in modo trasparente le possibili ripercussioni di queste opere sulla salute e sull’ambiente, promuovendo un’analisi approfondita e partecipata delle decisioni che riguardano il territorio.

Fiumicino, 20 gennaio 2026 – “ Il Comitato Tavoli del Porto nasce come esperienza civica di informazione, confronto e partecipazione sui grandi progetti infrastrutturali che incidono profondamente sul territorio. Il nostro impegno è orientato alla tutela dell’ambiente, della salute pubblica e della qualità della vita dei cittadini, valori che riteniamo non negoziabili”. È quanto si legge in un comunicato dei Tavoli del Porto. “In questo contesto esprimiamo una posizione netta sulla quarta pista dell’aeroporto, un’opera che, per dimensioni e conseguenze, è del tutto paragonabile al porto crocieristico.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Porto di Fiumicino: contro le navi da crociera arriva un ricorso al TARIl porto di Fiumicino si trova al centro di una disputa legale riguardante la realizzazione di un nuovo attracco destinato alle navi da crociera.

Gravi irregolarità a bordo: fermate due navi mercantili al porto di CivitavecchiaNel mese di dicembre, la guardia costiera di Civitavecchia ha fermato due navi mercantili straniere a causa di gravi irregolarità a bordo.

