Discarica abusiva lungo il fiume Amaseno | rifiuti abbandonati dietro l’Abbazia di Fossanova

Durante attività di vigilanza ambientale, le Guardie Ittiche volontarie FIPSAS hanno scoperto una discarica abusiva lungo il fiume Amaseno, nel Comune di Priverno, vicino all’Abbazia di Fossanova. L’area, di rilevante valore storico e paesaggistico, è stata interessata dall’abbandono di rifiuti, evidenziando la necessità di interventi per la tutela dell’ambiente e del patrimonio locale.

Priverno, 13 gennaio 2025 – Nel corso delle attività di vigilanza ambientale, le Guardie Ittiche volontarie FIPSAS hanno individuato una nuova discarica abusiva lungo il fiume Amaseno, nel territorio del Comune di Priverno, in un’area di particolare pregio storico e paesaggistico. La discarica, composta da rifiuti domestici, mobili dismessi e televisori, si trova alle spalle dell’Abbazia di Fossanova, uno dei complessi monumentali più importanti del Lazio e tappa di rilievo della Via Francigena, percorso storico e culturale frequentato ogni anno da pellegrini e turisti provenienti da tutta Europa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

