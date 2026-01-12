Fossacesia affidati i lavori per la pubblica illuminazione nell' area Pap di Sterpari

Fossacesia ha approvato un finanziamento di 46.368 euro per la pubblica illuminazione nell’area Pap di Sterpari, situata lungo la strada provinciale tra Fossacesia e Lanciano. L’intervento mira a migliorare la sicurezza e la visibilità nell’area produttiva, garantendo un ambiente più sicuro per cittadini e operatori locali. La modifica si inserisce nel piano di riqualificazione urbanistica approvato dall’amministrazione comunale.

L'amministrazione comunale di Fossacesia ha approvato un primo finanziamento di 46.368 euro destinato alla zona Pap (Piano delle attività produttive) di località Sterpari, che si trova lungo la strada provinciale che collega Fossacesia a Lanciano.L'area, interessata negli ultimi anni da un.

