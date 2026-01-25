Albula obiettivo riqualificazione ambientale

Il comitato Albula Centro sottolinea l'importanza di completare il sottopasso ciclo-pedonale sulla ferrovia, quale elemento chiave nella riqualificazione ambientale dell’area Albula. Questa infrastruttura rappresenta un passo fondamentale per migliorare la mobilità sostenibile e favorire la tutela ambientale, contribuendo a un miglioramento complessivo del territorio e della qualità di vita dei cittadini. La richiesta mira a garantire priorità e attenzione a questa importante riqualificazione.

Attraversamento ciclo-pedonale della ferrovia e riqualificazione dell’Albula: il comitato Albula Centro chiede priorità per il sottopasso. "Si è acceso recentemente un dibattito – spiegano – sulla permanenza di una colonia di anatre alla foce del torrente Albula. Il comitato di quartiere Albula Centro auspica che l’attenzione si sposti finalmente su un confronto costruttivo con i residenti riguardo alle trasformazioni strutturali necessarie per il tratto finale del torrente". Nello specifico, "il comitato ritiene di vitale importanza strategica la realizzazione di un attraversamento ciclo-pedonale della ferrovia nel tratto tra via Gino Moretti e l’area verde a nord della Palazzina Azzurra". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Albula, obiettivo riqualificazione ambientale" Leggi anche: Cervia, nuova organizzazione dei contenitori degli abiti usati: l'obiettivo è migliorare il decoro ambientale Leggi anche: Obiettivo centrato: conclusi i lavori di riqualificazione nelle gallerie Limina e Torbido Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Prima parte di stagione 𝗱𝗮 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗿𝗻𝗶𝗰𝗶𝗮𝗿𝗲 per la ASD Albula 1946, tra le protagoniste del girone D di #PrimaCategoria facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.