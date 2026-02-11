Salone dello studente | Istituto Modartech porta in tour la formazione che guarda al domani

L’Istituto Modartech ha iniziato un tour in tutta Italia per mostrare le ultime novità nel campo della formazione. La scuola porta in giro progetti di robotica applicata al fashion, intelligenza artificiale per la comunicazione e la progettazione in 3D. L’obiettivo è aiutare i giovani a scoprire le opportunità professionali nei settori moda e design. La prima tappa è stata ad Arezzo, ma il viaggio continua per altre città, con incontri e dimostrazioni pratiche rivolte agli studenti.

Arezzo, 11 febbraio 2026 – Robotica applicata al fashion, Intelligenza Artificiale al servizio della comunicazione e della progettazione in 3D: è il volto nuovo della creatività che Istituto Modartech porta in tutta Italia con un roadshow dedicato all'orientamento e alle opportunità professionali nei settori moda e design. Nove tappe, da nord a sud, nelle principali fiere nazionali rivolte agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, per raccontare come innovazione tecnologica e Made in Italy stiano ridefinendo le carriere creative, guidando i giovani nella scelta consapevole delle professioni emergenti.

