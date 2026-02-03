Furto in casa della famiglia Melani | ladri in fuga con targa falsificata indagini in corso

In una tranquilla zona residenziale di Arezzo, martedì 3 febbraio 2026, alcuni ladri sono entrati in casa della famiglia Melani. Sono riusciti a portare via oggetti di valore e sono fuggiti a bordo di un’auto con targa falsificata. Le forze dell’ordine stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica e identificare i responsabili.

Martedì 3 febbraio 2026, in una tranquilla zona residenziale di Arezzo, si è consumato un raid criminale che ha sconvolto il paese. Un gruppo di almeno cinque individui ha tentato un’irruzione nell’abitazione dell’avvocato Piero Melani Graverini, noto figura della comunità locale, provocando un’aggressione alla moglie del professionista, che si trovava nei pressi della porta d’ingresso. L’attacco, durato pochi minuti ma carico di violenza, ha visto l’uso di una spranga come arma e minacce verbali mirate a intimidire la vittima. Dopo aver forzato l’accesso attraverso il giardino – dove è stato rinvenuto un piede di porco – i malviventi hanno tentato la fuga con un’Audi di colore scuro, munita di una targa clonata, che ha reso ancor più complessa la ricerca delle tracce. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La rapina è avvenuta ieri sera a casa dell’avvocato Piero Melani Graverini ad Arezzo.

