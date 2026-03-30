Fiorentina i numeri della svolta con Vanoli | ma c’è un campanello d’allarme!

Da calcionews24.com 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiorentina ha registrato un miglioramento nei risultati dopo il cambio di allenatore, con un incremento di punti nelle ultime settimane. Sono stati osservati miglioramenti nelle statistiche offensive e difensive della squadra. Tuttavia, sono emersi segnali di criticità in alcune zone del campo, che potrebbero influenzare le prestazioni future. La squadra si prepara a incontri chiave nelle prossime settimane.

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