La Fiorentina ha registrato un miglioramento nei risultati dopo il cambio di allenatore, con un incremento di punti nelle ultime settimane. Sono stati osservati miglioramenti nelle statistiche offensive e difensive della squadra. Tuttavia, sono emersi segnali di criticità in alcune zone del campo, che potrebbero influenzare le prestazioni future. La squadra si prepara a incontri chiave nelle prossime settimane.

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© Calcionews24.com - Fiorentina, i numeri della svolta con Vanoli: ma c’è un campanello d’allarme!

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