Fiorentina-Milan 1-1 | beffa al 90’ viola dominano ma Nkunku gela il Franchi

La sfida tra Fiorentina e Milan termina 1-1, con un pareggio deciso negli ultimi istanti. La Fiorentina, protagonista di una buona prestazione, ha mostrato determinazione e qualità, specialmente nella ripresa. Tuttavia, un gol di Nkunku al 90’ ha segnato il risultato finale, lasciando un senso di amarezza per la squadra viola, che ha comunque dimostrato personalità in campo.

Ancora una prova di personalità, ancora applausi, ma anche un finale che lascia tanta amarezza. La Fiorentina pareggia 1-1 contro il Milan al Franchi al termine di una gara giocata con coraggio e qualità, soprattutto nella ripresa, ma segnata ancora una volta da un gol subito nei minuti di.

Fiorentina-Milan 1-1: video, gol e highlights - Stavolta è Nkunku a salvare i rossoneri con un gol al 90' con cui risponde alla rete di testa di Comu ... sport.sky.it

Fiorentina-Milan 1-1, risultato finale della partita di Serie A: segnano Comuzzo e Nkunku, gli highlights - 1: il risultato finale, gol di Comuzzo e Nkunku. fanpage.it

Fiorentina-Milan 1-1, Nkunku salva i rossoneri in extremis, secondo pareggio consecutivo per Allegri. Le pagelle - facebook.com facebook

#Fiorentina - #Milan 1-1, a #Comusso risponde #Nkunku x.com

