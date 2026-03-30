Fiorentina | Dodò nessuna lesione alla coscia Ma allenamento a parte

Dopo l'infortunio subito lo scorso 28 marzo, il calciatore della Fiorentina è stato sottoposto a esami strumentali che hanno escluso una lesione alla coscia destra. Nonostante la mancanza di lesioni, il giocatore ha comunque preso parte all’allenamento in modo differenziato rispetto al resto della squadra. La situazione sarà monitorata nei prossimi giorni per valutare eventuali aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche.

FIRENZE – Nessuna lesione per Dodò alla coscia destra dopo l’infortunio di sabato 28 marzo 2026 al Viola Park. Lo hanno accertato gli esami strumentali ai quali il calciatore è stato sottoposto. Il report della Fiorentina, infatti cita testualmente: “ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata di oggi, il calciatore Domilson Cordeiro Dos Santos Dodô è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali dopo essere uscito anzitempo dal campo durante la sessione di allenamento di sabato. Gli esami diagnostici svolti hanno escluso lesioni a carico dei muscoli flessori della coscia destra. Il calciatore nei prossimi giorni proseguirà il suo programma personalizzato”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina: Dodò, nessuna lesione alla coscia. Ma allenamento a parte Articoli correlati Roma, tegola Koné: lesione alla coscia e addio alla FranciaManu Koné alza bandiera bianca e mette in ansia la Roma nel momento cruciale della stagione. Leggi anche: Roma, nuovo stop per Dovbyk: lesione alla coscia