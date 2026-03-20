Roma tegola Koné | lesione alla coscia e addio alla Francia

Manu Koné si è infortunato alla coscia durante l’allenamento e sarà costretto a saltare le prossime partite. Il centrocampista francese, arrivato a gennaio, ha lasciato il campo in modo precoce, suscitando preoccupazioni tra i tifosi e lo staff della Roma. La società ha confermato l’assenza di Koné senza indicare tempistiche precise per il suo rientro.

Manu Koné alza bandiera bianca e mette in ansia la Roma nel momento cruciale della stagione. Il centrocampista francese, schierato titolare da Gian Piero Gasperini nel ritorno degli ottavi di Europa League contro il Bologna, è stato costretto alla resa dopo appena quindici minuti a causa di un riacutizzarsi del problema muscolare alla coscia destra. La scelta precauzionale di preservarlo nel turno di campionato contro il Como non è bastata a scongiurare la ricaduta: il calciatore ha avvertito una fitta acuta che lo ha obbligato a chiedere il cambio immediato, lasciando il posto a un decisivo Lorenzo Pellegrini. Il forfait medico ha già prodotto le prime conseguenze internazionali: Koné è stato ufficialmente depennato dalla lista dei convocati della Francia per le prestigiose amichevoli contro Brasile e Colombia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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