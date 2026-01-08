Roma nuovo stop per Dovbyk | lesione alla coscia
Roma comunica che Artem Dovbyk si è fermato nuovamente a causa di una lesione muscolare di lieve entità alla coscia sinistra, riscontrata dopo gli accertamenti di questa mattina. La prognosi e i tempi di recupero verranno valutati nei prossimi giorni.
Nuovo stop in casa Roma. Artem Dovbyk si è fermato nuovamente dopo gli accertamenti effettuati questa mattina: per l’attaccante è stata riscontrata una lesione muscolare di lieve entità alla coscia sinistra. Il problema è emerso a seguito dell’uscita forzata nel finale della gara disputata ieri contro il Lecce. Dovbyk dovrà restare ai box almeno un paio di settimane, con lo staff medico che monitorerà quotidianamente l’evoluzione del quadro clinico. A Trigoria filtra prudenza sui tempi di recupero: il rientro verrà valutato giorno dopo giorno, senza forzature. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
