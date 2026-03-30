Fiorentina caso De Gea | rinnovo a rischio per l’ingaggio da 3 milioni

Il portiere spagnolo, attualmente sotto contratto con la squadra fino al 2028, ha un ingaggio di circa 3 milioni di euro all’anno. La società sta valutando eventuali modifiche al contratto, che potrebbe influenzare la prosecuzione dell’accordo. La decisione definitiva non è ancora stata presa, ma si tratta di una situazione in evoluzione.

Il futuro di David De Gea alla Fiorentina entra in una fase di riflessione profonda, nonostante un contratto blindato fino al giugno 2028. Il portiere spagnolo, classe 1990, ha ribadito la volontà di proseguire il rapporto con il club viola – «Ho ancora due anni di contratto e qui sto bene», ha dichiarato recentemente alla stampa nazionale – ma il peso specifico del suo ingaggio sta spingendo la società a valutazioni di bilancio rigorose. Dopo il rinnovo con adeguamento dello scorso maggio, lo stipendio dell’ex Manchester United è passato da 1,2 a 3 milioni di euro netti a stagione, una cifra che oggi, a fronte di un rendimento altalenante tra salvezza e Conference League, impone alla dirigenza gigliata un’analisi costi-benefici senza sconti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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