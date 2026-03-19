Juve-Spalletti rinnovo blindato | ingaggio da 6 milioni e super mercato

La Juventus e l’allenatore Luciano Spalletti stanno per confermare il rinnovo del contratto, con un ingaggio di 6 milioni di euro. La firma è prevista entro la festività di Pasqua, e l’accordo prevede un rafforzamento della squadra attraverso un mercato molto attivo. L’intesa tra le parti sembra ormai definita e pronta a essere ufficializzata.

La Juventus e Luciano Spalletti sono a un passo dal sigillo definitivo per il rinnovo contrattuale, con la fumata bianca attesa già entro la festività di Pasqua. L’intesa tra le parti è totale: l’architetto della trattativa, Giorgio Chiellini, è atteso a Torino nella giornata di domani per limare gli ultimi dettagli burocratici dopo i suoi impegni istituzionali. Nonostante l’attuale accordo prevedesse una clausola di rinnovo automatico a 5 milioni di euro legata alla qualificazione in Champions League, la proprietà bianconera ha deciso di premiare il lavoro del tecnico con un robusto adeguamento economico. Spalletti percepirà un ingaggio da... 🔗 Leggi su Stilejuventus.com Articoli correlati Leggi anche: Juve, blindato Yildiz: rinnovo record e ingaggio da 6 milioni Rinnovo Spalletti, intesa su durata del contratto e ingaggio: si lavora agli obiettivi di mercato. Cosa filtra dalla Continassadi Redazione JuventusNews24Rinnovo Spalletti, intesa totale sulla durata del contratto e sull’ingaggio: ora si ragiona sugli obiettivi di mercato. #Spalletti su Miretti #Juventus #Juve #Shorts Una raccolta di contenuti su Juve Spalletti rinnovo blindato... Temi più discussi: Spalletti, la firma Juve è dietro l’angolo: arrivano Chiellini e un mercato… da Champions; Vlahovic pensa di restare alla Juve: c'è ottimismo per il rinnovo; Barcellona, Laporta ricomincia da Flick: vicino il rinnovo fino al 2028; Spalletti, in arrivo la firma: ecco le due proposte per il rinnovo con la Juve. Juventus, Spalletti ha blindato la difesa: la mossa decisiva per restituire sicurezza al repartoJuventus, Spalletti è riuscito a blindare la difesa anche con la decisione di puntare forte su Perin. Ecco le ultime sulle mosse del tecnico La ricerca di una nuova identità tattica sembra aver finalm ... juventusnews24.com Pagina 1 | Spalletti, la firma Juve è dietro l’angolo: arrivano Chiellini e un mercato… da ChampionsIl dirigente, tra i protagonisti dell’intesa con l’allenatore, di rientro da Roma: alla Continassa l’incontro finale per il prolungamento ... tuttosport.com Spalletti, la firma Juve è dietro l’angolo: arrivano Chiellini e un mercato… da Champions - facebook.com facebook Spalletti, la firma #Juve è dietro l’angolo: arrivano Chiellini e un mercato… da Champions x.com