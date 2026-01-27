Napoli buone notizie per il match contro la Fiorentina

Napoli si avvicina alla prossima partita contro la Fiorentina con il ritorno di Amir Rrahmani, che potrebbe scendere in campo già in questa occasione. La presenza del difensore sarà importante per la squadra, offrendo una soluzione in più in una fase cruciale della stagione.

È tempo di buone notizie per il Napoli. Il centrale Amir Rrahmani sta per tornare in campo. Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, il giocatore kosovaro tornerà a disposizione della squadra già nell’imminente partita contro la Fiorentina. La sua assenza si è fatta sentire. Infatti, dal match contro il Sassuolo, il team partenopeo ha subito di più in difesa. Non si sa ancora se il mister Antonio Conte lo terrà in panchina o subito lo farà giocare come titolare. Nelle ultime ore, sono arrivate notizie anche sul fronte Milinkovic-Savic. Gli esami svolti hanno rilevato:” un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra.🔗 Leggi su Dailynews24.itImmagine generica

